Conaie denuncia bloqueos de cuentas bancarias de dirigentes indígenas previo al paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció “intimidación económica” contra dirigentes indígenas y líderes de organizaciones de base. Lo hizo en un comunicado emitido la tarde de este viernes 19 de septiembre del 2025.

“Denunciamos públicamente que, en el marco del paro nacional convocado por la eliminación del decreto 126 y la crisis del país, han sido bloqueadas las cuentas bancarias de dirigentes nacionales y de nuestras organizaciones regionales y locales”, indicó la Conaie en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Además, indican que las “entidades bancarias han informado que la medida responde a órdenes estatales". No existe un pronunciamiento estatal respecto a estas denuncias.

La denuncia de la Conaie se da en medio de tensiones entre el movimiento indígena y el Gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el presidente Noboa. La decisión del Primer Mandatario originó la convocatoria a un paro nacional inmediato e indefinido.

Según la Conaie, el bloqueo de cuentas constituye una “clara acción de intimidación y presión contra quienes ejercemos el derecho constitucional a la protesta y a la organización”.

También indicaron que el bloqueo “no es un acto aislado”, sino que parte de una “estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país”.