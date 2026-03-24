Aerolínea conecta nuevamente ruta Quito-Ciudad de México

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito presentó la reapertura de la ruta Quito - Ciudad de México este martes 24 de marzo del 2026.

La Corporación Quiport, que administra el aeropuerto de la capital ecuatoriana, indicó que Aeroméxico reanudó sus vuelos entre Ciudad de México y Quito con la llegada, la noche del lunes 23, de su Boeing 737 MAX 8, con el que operará cuatro frecuencias semanales.

El vuelo de regreso a México partió la mañana de este martes a las 10:30, luego de una breve ceremonia que contó con la presencia de Ramón Miró, presidente y director general de Quiport y Pepe Zapata, vicepresidente de Ventas para Norteamérica y Latinoamérica de Aeroméxico.

Ruta suspendida en 2024

Aeroméxico suspendió sus vuelos directos entre Quito y Ciudad de México el 1 de julio de 2024; suspensión programada inicialmente hasta diciembre de ese mismo año.

La suspensión de la ruta se dio tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Ecuador y México, y la baja ocupación y demanda (71%).

Esta medida dejó al Ecuador sin conectividad aérea directa con la capital mexicana, y la medida se extendió por casi dos años.