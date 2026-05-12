CNE inicia selección de miembros de juntas receptoras del voto para 2027

El CNE inició el proceso de selección para los miembros de las Juntas Receptoras de Voto.

El Consejo Nacional Electoral informó que comenzó el proceso de elaboración de la base de datos para la selección de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del CPCCS de 2027.

La entidad señaló que el trabajo se ejecuta a través de las 24 delegaciones provinciales electorales del país.

CNE enviará solicitudes por correo electrónico

Como parte del proceso, el organismo electoral remitirá requerimientos de información mediante correos institucionales dirigidos a entidades públicas, privadas y centros de educación superior.

El objetivo es actualizar los datos de posibles integrantes de las juntas receptoras del voto.

Según el CNE, la documentación solicitada deberá enviarse dentro de los plazos establecidos para evitar posibles sanciones.

Cómo verificar la autenticidad de los correos

El organismo recomendó a la ciudadanía y a las instituciones verificar la validez de las solicitudes antes de compartir información.

Para ello, las personas pueden comunicarse con las delegaciones provinciales electorales o revisar los canales oficiales del organismo.

Preparativos para las elecciones de 2027

Las juntas receptoras del voto son responsables de receptar y contabilizar los sufragios durante los procesos electorales en Ecuador.

La selección y capacitación de sus integrantes forma parte de la planificación previa para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social previstas para 2027.