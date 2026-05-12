Balacera en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral deja dos heridos

Un nuevo hecho violento se registra en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Una balacera dejó dos personas heridas la tarde de este 12 de mayo de 2026.

Según información de la Policía Nacional, la alerta se dio a las 15H15. Las víctimas visitaban a un familiar, cuando dos sujetos desconocidos, que se movilizaban en una motocicleta, iniciaron la balacera.

Previamente, los sujetos habían sustraído las pertenencias de varias personas en el lugar y posteriormente realizaron múltiples disparos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General Monte Sinaí, donde permanecen estables y bajo valoración médica.

Ninguna de las víctimas, de 22 y 29 años, registra antecedentes penales.

La Policía trabaja en localizar a los responsables de este hecho violento, el segundo en menos de una semana afuera de la cárcel.

Una funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) fue asesinada en los exteriores de la Penitenciaría, el pasado 4 de mayo.