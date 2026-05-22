Gobierno reduce el IVA al 8% para el feriado por la Batalla de Pichincha
Ecuador tendrá tres días de asueto por la Batalla de Pichincha. Se trata de un feriado no recuperable a nivel nacional.
El IVA durante el feriado de la Batalla de Pichincha será de 8%.
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Actualizado:
22 may 2026 - 11:09
El Gobieno Nacional bajó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% durante el feriado por la Batalla de Pichincha.
La reducción del IVA será del 15% al 8% y aplicará el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026.
El presidente Daniel Noboa dio la disposición a través del Decreto Ejecutivo 391, firmado este viernes 22 de mayo de 2026.
A través del Decreto ordena al Servicio de Rentas Internas (SRI) adoptar la medida y controlar su cumplimiento.
La reducción contempla a actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.
Esta incluye:
- Alojamiento
- Alimentos y bebidas
- Transporte turístico
- Operación de viajes
- Intermediación, agencias y organización de eventos y congresos.
El feriado se extenderá tres días. Durante ese periodo, hoteles, hostales y otros alojamientos aplicarán el impuesto reducido. Restaurantes y servicios de alimentos también integran la lista.
El transporte turístico comprende alquiler de vehículos con fines turísticos y traslados organizados.
La operación turística incluye excursiones, guías y paquetes. Asimismo, las agencias y organizadoras de convenciones acceden al beneficio.
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