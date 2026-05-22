Gobierno reduce el IVA al 8% para el feriado por la Batalla de Pichincha

El IVA durante el feriado de la Batalla de Pichincha será de 8%.

El Gobieno Nacional bajó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% durante el feriado por la Batalla de Pichincha.

La reducción del IVA será del 15% al 8% y aplicará el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026.

El presidente Daniel Noboa dio la disposición a través del Decreto Ejecutivo 391, firmado este viernes 22 de mayo de 2026.

A través del Decreto ordena al Servicio de Rentas Internas (SRI) adoptar la medida y controlar su cumplimiento.

La reducción contempla a actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.

Esta incluye:

Alojamiento

Alimentos y bebidas

Transporte turístico

Operación de viajes

Intermediación, agencias y organización de eventos y congresos.

El feriado se extenderá tres días. Durante ese periodo, hoteles, hostales y otros alojamientos aplicarán el impuesto reducido. Restaurantes y servicios de alimentos también integran la lista.

El transporte turístico comprende alquiler de vehículos con fines turísticos y traslados organizados.

La operación turística incluye excursiones, guías y paquetes. Asimismo, las agencias y organizadoras de convenciones acceden al beneficio.