Reservas internacionales de Ecuador superaron los USD 11 800 millones en 2025

Las reservas internacionales de Ecuador crecieron en los dos últimos años y alcanzan récords históricos, según el Banco Central.

Las reservas internacionales de Ecuador alcanzaron los 11 858 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la historia del país, informó este lunes 23 de febrero del 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas.

La cifra representa un incremento de 7 404 millones de dólares frente a diciembre de 2023, cuando se ubicaban en 4 454 millones. Según esta cartera de Estado, el crecimiento ha sido sostenido en los últimos años.

El Ministerio recordó que en una economía dolarizada como la ecuatoriana las reservas internacionales son el principal respaldo de los dólares que circulan en el sistema financiero.

Al no contar con moneda propia, el país depende de la fortaleza de sus activos externos para garantizar liquidez, estabilidad y confianza.

Anotó que contar con un nivel récord de reservas protege los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo y garantiza la liquidez del sistema financiero, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad.

Además refuerza la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y respalda el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del Estado, contribuyendo a la reducción del riesgo país.

Este récord consolida a las reservas como el "ancla" del sistema económico, blindando la dolarización, uno de los pilares más importantes de la estabilidad y el crecimiento del Ecuador, señaló.

Crecimiento que depende de disciplina fiscal

Según el Ministerio, el fortalecimiento de las reservas es fruto de una combinación de factores estructurales y de gestión responsable como la disciplina fiscal y manejo transparente de los recursos públicos y el ordenamiento de las finanzas del sector público.

Asimismo, del impulso a las exportaciones y dinamismo del sector privado y la recuperación de la confianza externa y fortalecimiento de los flujos financieros hacia el país.