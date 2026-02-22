Personas naturales tienen hasta marzo para declarar el Impuesto a la Renta, considere lo siguiente

Quienes en 2025 registraron ingresos mayores a USD 12.081 al año o USD 1.006,7 mensuales deben declarar hasta marzo.

Todas las personas naturales que, durante 2025, hayan tenido ingresos superiores a USD 12.081 al año deben presentar su declaración del Impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) antes de que concluya marzo.

¿Cómo saber si debes declarar?

Debes hacerlo aunque, después de aplicar gastos personales, no te resulte un impuesto a pagar; basta con que tus ingresos superen el límite anual o USD 1.006,7 mensuales.

¿Sabes qué considerar en tu declaración?

Incluye todos tus ingresos, incluso rentas exentas como jubilaciones e indemnizaciones, y reporta tus gastos personales para reducir el impuesto a pagar.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Abogados, médicos, periodistas, diseñadores, desarrolladores y otros trabajadores autónomos también deben declarar, incluso si sus ingresos provienen del exterior. En todos los casos se deben reportar ingresos totales y gastos personales para determinar el valor a pagar.

Asimismo, deben declarar las personas naturales que realizan actividades económicas independientes, como alquiler de inmuebles, servicios de hospedaje, transporte o creación de contenido digital, incluidos los influencers.

¿Cómo se calcula el impuesto a pagar?

Para calcular el Impuesto a la Renta se deben sumar todos los ingresos anuales y restar devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones permitidas, obteniendo así la base imponible sobre la cual se aplica la tabla del SRI; en el caso de trabajadores independientes, se descuentan los gastos propios de su actividad económica, mientras que quienes laboran bajo relación de dependencia deben restar el décimo tercero, décimo cuarto y el aporte al IESS para determinar el valor a pagar.

¿Dónde y cuándo?

La declaración se realiza en línea en la plataforma del SRI y los plazos se organizan por el noveno dígito de la cédula o RUC, estableciendo días precisos entre el 10 y el 28 de marzo.

El SRI señala que, si la fecha de vencimiento coincide con un feriado o día de descanso obligatorio, el plazo se traslada al siguiente día hábil; sin embargo, si ese cambio implica que la fecha pase al mes siguiente, la declaración deberá presentarse hasta el último día hábil del mes originalmente previsto.