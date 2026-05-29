Así quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana se realizó este viernes 29 de mayo de 2026. Ocho equipos superaron la fase de grupos y se clasificaron de forma directa, entre ellos el único representante de Ecuador, Macará.

Los otros clasificados se definirán luego de que se jueguen los denominados "playoffs". Entonces, el rival del equipo ambateño será el ganador del duelo entre Universidad Central de Venezuela y Santos de Brasil.

Este partido se jugará en julio cuando culmine el Mundial 2026.

Así quedaron los cruces para octavos de final de la Copa Sudamericana:

Recoleta vs. Boca Juniors / O'Higgins

Atlético Mineiro vs. Sporting Cristal / Bragantino

​Olimpia vs. Independiente Medellín / Vasco da Gama

​River Plate vs. Santa Fe / Caracas

​Macará vs. Universidad Central / Santos

Botafogo vs. Lanús / Cienciano

Sao Paulo vs. Bolívar/ Gremio

Montevideo City Torque vs. Nacional (URU) / Tigre

La gran final de la Copa Sudamericana se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, el 21 de noviembre del 2026.