El riesgo país descendió a 781 puntos en Ecuador; esta es la cifra más baja en tres años

El riesgo país en Ecuador disminuyó después de abril del 2025 tras la segunda vuelta electoral.

El Gobierno de Daniel Noboa informó este viernes 15 de agosto de 2025 que el riesgo país de Ecuador se ubicó en 781 puntos, el nivel más bajo en tres años.

Según el Ejecutivo, esta caída refleja “una clara señal de confianza internacional” y se traducirá en mayores facilidades para atraer inversión, reducir costos de financiamiento y fortalecer la economía nacional.

"Cae el riesgo país a su nivel más bajo en tres años. El riesgo país está por debajo de los 800 puntos. Se consolidó como una clara señal de confianza internacional", señaló Comunicación Ecuador, a través de sus redes sociales.

El indicador, que mide la probabilidad de que un país incumpla sus compromisos financieros internacionales, experimentó una reducción de más de 1100 puntos en menos de cuatro meses.

En abril de este año, previo a la segunda vuelta electoral, el riesgo país alcanzó un máximo de 1 908 puntos. Desde entonces, ha descendido 1 127 puntos.

La disminución del riesgo país a 781 puntos se dio tras el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el cambio en el cálculo del precio de los combustibles importados en Ecuador y la eliminación gradual de los subsidios a los derivados.