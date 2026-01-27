Sector turístico de Ecuador puede acceder a 15 cursos gratuitos el primer semestre del 2026

Los prestadores de servicios turísticos del país pueden acceder durante el primer semestre de 2026 a una nueva oferta de capacitaciones virtuales y gratuitas orientadas a fortalecer la calidad y competitividad del sector. La iniciativa está dirigida a quienes trabajan en actividades vinculadas al turismo, desde alojamiento y gastronomía hasta guías, agencias y emprendimientos.

La oferta académica está conformada por 15 cursos que se desarrollan en modalidad virtual, con una duración de 40 horas cada uno. Las capacitaciones se dictarán hasta el 30 de junio de 2026 y, una vez aprobadas, los participantes podrán descargar un certificado digital.

Las inscripciones ya están habilitadas y se extenderán hasta el 23 de junio de 2026. Para acceder, los interesados deben crear una cuenta y matricularse en uno o varios cursos a través de la plataforma Moodle, disponible en el sitio web capacitacion.produccion.gob.ec.

Los cursos están organizados en seis áreas clave para el desarrollo del turismo. En el eje de idiomas se ofrecen capacitaciones en inglés técnico turístico y chino, orientadas a mejorar la atención a visitantes extranjeros. En talento humano se incluyen cursos sobre administración de personal, coaching e inteligencia emocional, así como conocimientos básicos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El componente de emprendimiento abarca temas como la gestión de negocios turísticos, finanzas para emprendedores y buenas prácticas de manufactura. En el área de marketing y comunicación se imparten cursos de neuromarketing aplicado a la atención al cliente, storytelling, creación de contenidos audiovisuales para redes sociales y comercio electrónico.

La oferta se complementa con cursos específicos de turismo, como información turística y diseño de experiencias, y con un módulo de gastronomía enfocado en la innovación de productos y la presentación de platos.

Durante 2025, más de 19 mil prestadores de servicios turísticos se capacitaron de manera virtual en iniciativas similares, lo que refleja el alcance de este tipo de programas en el sector. Para el primer semestre de 2026, la propuesta apunta a consolidar la formación continua como una herramienta para mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la oferta turística a escala nacional.