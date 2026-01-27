Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Economía

Emprendedores y familias pueden acceder gratis a cursos de educación financiera

La ciudadanía y los emprendedores pueden acceder a tres cursos gratuitos de educación financiera a través de la plataforma digital ConQuito.

Los cursos de educación financiera son en línea y gratuitos.

Actualizada:

27 ene 2026 - 12:32

El manejo financiero es clave para el éxito de cualquier negocio. También lo es para el correcto desarrollo personal y familiar.

Aprender sobre finanzas y el manejo correcto de los recursos no tiene que ser difícil. La  Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y ConQuito tienen tres cursos de educación financiera en línea y gratis.

Estos cursos cuentan con certificación de participación y aprobación. El modelo de estudios permite avanzar a su propio ritmo, ya que cuenta con contenido y horarios flexibles.

Estos son los tres módulos disponibles:

  1. Educación financiera para todos

    • Está dirigido al público en general y tiene 24 horas de duración.
    • Incluye clases sobre: el ahorro, presupuesto y planificación familiar, el endeudamiento y seguridades digitales financieras.

  2. Educación financiera Nivel 1

    • Está dirigido a emprendedores y organizaciones de la economía popular y solidaria. Tiene una duración de 20 horas.
    • Incluye clases sobre: la microempresa y la caja familiar, crédito para la microempresa, estrategias de promoción para la microempresa y servicios financieros digitales.

  3. Educación financiera Nivel 2

    • Dirigido a emprendedores y organizaciones de la economía popular y solidaria. Tiene una duración de 20 horas.
    • Dentro del contenido a tratar se incluyen: conocimiento y análisis del mercado, comercialización, organización financiera del negocio, fortalecimiento de la imagen verde del negocio y aspectos transversales del negocio.

Las inscripciones se deben realizar en línea a través de un formulario digital con los datos personales y de contacto.

