SRI advierte sobre siete modalidades de estafa para engañar a los contribuyentes

La entidad recordó que solo solicita datos de forma personal en sus oficinas a escala nacional.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) advirtió a la ciudadanía sobre la detección de al menos siete modalidades de estafa utilizadas por personas que emplean de forma ilegal el nombre y la imagen institucional para engañar a los contribuyentes y obtener información personal y financiera.

Según informó este martes 11 de febrero del 2026 que estas prácticas buscan suplantar la identidad del SRI mediante distintos canales digitales y telefónicos, con el fin de generar confianza y acceder de manera indebida a datos sensibles o recursos económicos.

Entre las modalidades identificadas constan el envío de correos electrónicos falsos que aparentan ser remitidos por la entidad, así como mensajes de texto que incluyen enlaces maliciosos y redirigen a páginas fraudulentas.

También se ha detectado el uso indebido del logotipo del SRI en sitios web falsos que solicitan información confidencial o pagos inexistentes, además de la creación de perfiles no autorizados en redes sociales y otros canales digitales para contactar a los usuarios.

Otra de las prácticas denunciadas es la solicitud de dinero por supuestos auspicios publicitarios para una falsa revista tributaria impulsada por la institución. A esto se suman llamadas telefónicas en las que se pide registrar cuentas bancarias con el pretexto de gestionar presuntas devoluciones de impuestos.

Finalmente, el SRI alertó sobre la existencia de aplicaciones móviles que simulan ser plataformas oficiales y buscan captar datos personales de los contribuyentes.

Frente a estas situaciones, la entidad recordó que nunca solicita información confidencial ni contraseñas a través de correos, mensajes, llamadas o redes sociales, ni exige pagos en efectivo por ningún trámite.

Asimismo, precisó que todas las notificaciones oficiales se envían exclusivamente a través de sus dominios institucionales autorizados, que constituyen los únicos canales válidos para este tipo de comunicaciones.