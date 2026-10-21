SRI elimina deudas tributarias de hasta un salario básico; guía para saber si es beneficiario 

El SRI eliminó más de 3 000 deudas tributarias menores a 480 dólares.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) oficializó la extinción masiva de 3 231 deudas tributarias a escala nacional. La resolución da de baja un monto global que supera los USD 337 818,46

Según información de la entidad, la medida se tomó bajo la figura de "recuperación onerosa", lo que significa que al Estado le salía más caro pagar el trámite y el personal para cobrarle, que el dinero que iba a recibir.

De acuerdo con las resoluciones emitidas por las direcciones zonales del SRI, las obligaciones extinguidas debían cumplir estrictamente con dos condiciones de ley:

Monto mínimo y máximo: Las deudas eliminadas van desde un centavo hasta un Salario Básico Unificado (SBU) , fijado en USD 482 para el periodo actual.

Las deudas eliminadas van desde un centavo hasta un , fijado en para el periodo actual. Tiempo de prescripción: Las obligaciones debían encontrarse vencidas y haber superado el plazo legal de prescripción para la acción de cobro, que por regla general corresponde a 5 años.

Pichincha concentra el mayor número de beneficiarios

La depuración de la cartera vencida se ejecutó a través de tres resoluciones zonales específicas, concentrando la mayor cantidad de cancelaciones en Quito.

Pichincha: Es la provincia con mayor impacto. Se eliminaron 2 091 registros , equivalentes a USD 182 298,05, es decir el 54% del monto total nacional.

Es la provincia con mayor impacto. Se eliminaron , equivalentes a es decir el 54% del monto total nacional. Azuay, Cañar y Morona Santiago: En las tres provincias se dieron de baja 825 obligaciones por un valor de USD 124 510,01 .

En las tres provincias se dieron de baja por un valor de . Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos: Se extinguieron 315 deudas que sumaban USD 31 010,40.

¿Cómo saber si mi deuda fue borrada por el SRI?

Los contribuyentes pueden consultar en línea si sus deudas entraron en este proceso de eliminación, a través de los siguientes pasos:

Ingrese a la página oficial de SRI en Línea.

Digite su número de cédula o RUC y su clave de acceso.

Vaya a la sección de "Deudas" u "Obligaciones Pendientes" .

u . Si su deuda cumplía con los requisitos, verá que su saldo actual está en cero.

Además, con esta eliminación automáticas, el SRI también da de baja de forma inmediata los procesos de coactiva o impedimentos legales que provocaban estos saldos mínimos.