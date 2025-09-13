SRI inició devolución del IVA a personas con discapacidad y adultos mayores del Ecuador

El Gobierno iniciará la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) inició la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a personas con discapacidad y adultos mayores. Así lo informó la institución el viernes 12 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el SRI, los beneficiarios "podrán verificar los valores acreditados en sus cuentas durante los próximos días".

Son 130 millones de dólares destinados para transferir a personas con discapacidad y adultos mayores los valores correspondientes a la devolución del IVA.

La falta de pago de estos valores fue denunciada en redes sociales por los afectados en días anteriores.

El anuncio de la devolución del IVA se dio paralelamente con el de la eliminación del subsidio del diésel anunciada por el presidente Daniel Noboa.

Según el Gobierno, el subsidio del diésel representaba una carga de 1 100 millones de dólares para las cuentas fiscales.