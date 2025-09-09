Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Economía

SRI halla un presunto fraude fiscal por evasión de 200 millones de dólares en Ecuador

El Servicio de Rentas Internas halló sociedades que habrían cometido fraude fiscal a través de los registros de la facturación electrónica.

El SRI halló 1 600 empresas que registraron menores ingresos a los facturados.

Redacción Teleamazonas.com

09 sep 2025 - 12:58

El Servicio de Rentas Internas (SRI) halló 1 600 sociedades que habrían declarado ingresos inferiores a los registrados para pagar menos impuestos, según informó este martes 9 de septiembre de 2025.

El SRI apuntó que esta irregularidad representa aproximadamente 200 millones de dólares omitidos en declaraciones de impuesto a la Renta.

De acuerdo con el SRI, las empresas declararon valores inferiores a los registrados en el sistema de facturación electrónica, lo que podría convertirse en un fraude fiscal.

El SRI apuntó que "esto evidencia una intención de aparentar formalidad para pasar desapercibidos y reducir de manera indebida el pago de sus impuestos".

Las verificaciones de la Adminsitración Tributaria descubrieron que las empresas alteraron las declaraciones del Impuesto a la Renta de 2024, registrando ingresos entre 0 y 5 000 dólares, cuando en realidad sus transacciones alcanzaron entre 100 000 y 12 millones de dólares.

Según Damián Larco, director general del SRI, la institución cuenta con "sistemas de control y cruces de información que permiten detectar, de manera automática, inconsistencias entre lo declarado por los contribuyentes y lo realmente facturado".

Las sociedades que han incurrido en este subregistro fueron notificadasy deberán revisar y rectificar sus declaraciones con cifras reales

Asimismo, deberán pagar el impuesto correspondiente a la declaración real. Caso contrario, se iniciará un proceso de fiscalización por parte del SRI.

Este proceso incluye el pago del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20% sobre el valor determinado.

