¿Cuánto se ha vendido en 'Black Friday' y 'Cyber Monday' en el Ecuador en los últimos dos años?

El Black Friday Ecuador 2025 se avecina y en la mayoría de los países las ofertas suelen extenderse durante varios días. La 'Semana del Black Friday' o 'Cyber Week' es una estrategia que permite a los comercios ampliar el período de descuentos y atraer a más compradores.

El 'Viernes Negro' también es especial porque es un evento anual de descuentos que sigue la tradición estadounidense de ofrecer grandes promociones. Durante esta jornada, tiendas y centros comerciales en el país lanzan ofertas especiales en una variedad de productos marcando el inicio de la temporada de compras.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) en Ecuador, las ventas durante el ‘Black Friday’ alcanzaron los 1 231 millones de dólares. Eso representó un aumento del 46% en comparación con el mismo día en el 2023. Por su parte, el Cyber Monday generó ingresos de 1 000 millones, un 30% más que en 2023.

Las promociones abarcan desde tecnología y moda hasta electrodomésticos y artículos para el hogar, con descuentos que pueden llegar hasta el 70%. La popularidad del evento no solo incrementa el consumo, sino que también aporta a la economía local, permitiendo a los comercios competir con grandes marcas.

Muchas tiendas y negocios ofrecen facilidades de pago, como meses sin intereses, para hacer las ofertas aún más atractivas.

Recomendaciones para realizar las compras

Planificar las compras: Haz una lista de los productos que necesitas, esto te ayudará comprar cosas innecesarias), además compara precios para asegurarte de que los descuentos sean reales.

Comprar en tiendas confiables: Elige comercios con buenas reseñas para evitar fraudes, especialmente si compras en línea.

Considera el Cyber Monday: El lunes siguiente al Black Friday, dedicado a las compras en línea, es ideal para quienes prefieren evitar las multitudes y aprovechar ofertas adicionales desde casa.