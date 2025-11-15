Bazaar, la nueva app de compras ultrabaratas que está disponible en Ecuador; ¿cómo funciona?

Amazon Bazaar es una nueva aplicación de compras que compite con Shein y Temu.

La gigante tecnológica Amazon amplía su presencia en el comercio electrónico con el lanzamiento de Bazaar, una nueva aplicación de compras que promete precios ultrabajos.

Esta aplicación de compras en línea entra a competir con plataformas chinas como Shein, Temu y AliExpress. Bazaar funciona como una aplicación independiente, aunque conectada al ecosistema de Amazon.

El nuevo servicio ya está disponible en Ecuador y otros 13 países de América Latina, y busca captar a los consumidores que priorizan las plataformas con productos de bajo costo.

Amazon adquiere una parte de la participación de la empresa Rappi

Está disponible para iOS y Android, y cuenta con su propio buscador, carrito de compras y sistema de pago. Su interfaz está inspirada en la experiencia dinámica y visual que ha hecho populares a Shein y Temu.

Entre sus principales características se destacan:

Precios ultrabajos: la mayoría de los artículos cuesta menos de USD 10 , y algunos se venden desde 2 dólares .

la mayoría de los artículos cuesta menos de , y algunos se venden desde . Descuentos de bienvenida: los nuevos usuarios pueden acceder a 50% de descuento en su primer pedido .

. Envío gratuito: disponible para compras que superen los USD 20 . Los pedidos menores tienen un costo estándar de envío.

disponible para compras que superen los . Los pedidos menores tienen un costo estándar de envío. Entregas rápidas: Amazon garantiza que los productos lleguen en un plazo de dos semanas o menos .

Amazon garantiza que los productos lleguen en un plazo de . Devoluciones sin costo hasta 15 días después de recibir el pedido.

El catálogo de Amazon Bazaar incluye ropa, accesorios, productos para el hogar, artículos tecnológicos y de estilo de vida, la mayoría fabricados en China. Además, ofrece secciones de ofertas y descuentos. También sorteos y promociones especiales.

Sin embargo, en países como Ecuador, los usuarios deben 20 dólares de arancel que se aplica a las compras en modalidad 4x4.

Bazaar surge tras el éxito de la sección Amazon Haul, introducida en 2024 dentro de la plataforma principal. Debido a su popularidad, la compañía decidió convertirla en una app independiente enfocada exclusivamente en artículos de bajo costo.