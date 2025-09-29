Las ventas de septiembre en Ecuador aumentaron un 10,6% en comparación con 2024

En septiembre del 2025, las ventas crecieron en mayor volumen en Quito y Guayaquil.

Las ventas totales registradas entre el 1 y el 27 de septiembre del 2025 en Ecuador alcanzaron un total de 20 150 millones de dólares, según los últimos datos del Servicio de Rentas Internas (SRI). La cifra representa un crecimiento del 10,6% en comparación con el mismo periodo de 2024, informó este lunes 29 de septiembre la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

Según la funcionaria, las ventas se mantienen con normalidad, pese al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie) para protestar por la eliminación del subsidio al diésel.

Jaramillo indicó que la provincia en la que más crecieron las ventas es Pichincha, en donde hubo un incremento de 8,6%, con ventas por 7 585 millones de dólares. Le sigue Guayas, con 7,2%, alcanzando 6 770 millones de dólares.

En conjunto, estas dos provincias concentran más del 71,24% de las ventas nacionales, manteniéndose como los principales polos económicos del país, indicó la funcionaria.

Añadió que, Según el SRI, las provincias con mayor crecimiento en ventas declaradas entre enero y agosto son: Sucumbíos, en donde hubo 27,6% de incremento. Le siguen: Santo Domingo de los Tsáchilas, 26,2%; Zamora Chinchipe, 25,2%; Los Ríos, 18,6% y Manabí 15,7%.

Entre los principales sectores que han sido motores del crecimiento en ventas durante el periodo analizado figuran la agricultura, el comercio, la manufactura y el turismo.