SRI denuncia presunto perjuicio al Estado por evasión de impuestos de 1 500 empresas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) elertó por un posible perjuicio al Estado por la presunta evasión de impuestos de 1 500 empresas.

Estas sociedades habrían registrado gastos deducibles ajenos a su giro de negocio, con el objetivo de pagar menos impuestos.

Según el SRI, estas empresas registraron cerca de 54 millones de dóalres de gastos personasles como deducibles durante el período fiscal 2024.

Esta presunta evasión se dio para el pago del Impuesto a la Renta o como crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las empresas señaladas por el SRI habrían registrado como deducibles gastos como ropa de diseñador, autos de lujo, joyería y otros rubros que no corresponden al giro normal de operaciones de las sociedades.

Se trata de "una práctica indebida que constituye un esquema de posible fraude tributario", añadió el SRI.

La institución detalló que estas irregularidades fueron evidenciadas a través de cruces automáticos de información y análisis de facturación electrónica.

De acuerdo con la normativa tributaria, "solo son deducibles aquellos gastos necesarios y directamente vinculados a la generación de ingresos".

"Realizar consumos personales y proporcionar el RUC de la sociedad para el comprobante de venta no solo es indebido, sino que representa un riesgo tributario significativo y da lugar a procesos de fiscalización", añadió el SRI.