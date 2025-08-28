168 trabajadores de la salud han sido despedidos en Ecuador, confirma Ministro del ramo

Ministro de Salud niega que hayan problemas en todos los hospitales de Ecuador.

En medio de la ejecución del Plan de Eficiencia, promovido por el Gobierno, en el que se establece el despido de 5 000 funcionarios, el ministro de Salud, Jimmy Martin dijo que 168 trabajadores de la salud han sido separados de sus cargos.

Martin reveló en una entrevista en el medio Primera Plana, este jueves 28 de agosto de 2025, que 168 personas del área de la salud han sido despedidas. Aunque el Gobierno insistió en que en el Plan no constaban funcionarios de áreas de salud, educación y seguridad.

Pero el Ministro de Salud agregó que los despidos fueron justificados porque los funcionarios tenían "sanciones administrativas, verbales y pecuniarias y bajas evaluaciones de desempeño".

"Se han vuelto a recontratar esas plazas, no están vacantes al día de hoy, y se van a seguir haciendo la contrataciones", añadió Martin.

De acuerdo con las declaraciones de Martin, "fueron 168 despedidos, si no me falla la memoria, entre profesionales de la salud, más allá de solo médicos y enfermeras".

Los despidos coinciden con la crisis en el sistema de salud que motivó la creación de un comité que se encargará de la compra masiva de medicamentos e insumos médicos.