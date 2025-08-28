Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

168 trabajadores de la salud han sido despedidos en Ecuador, confirma Ministro del ramo

Ante la crisis de salud que vive Ecuador, el Comité Nacional de Salud Pública (Consap) anunció la compra masiva de medicamentos.

Ministro de Salud niega que hayan problemas en todos los hospitales de Ecuador.

Ministro de Salud niega que hayan problemas en todos los hospitales de Ecuador.

Ministerio de Salud

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 ago 2025 - 14:44

Unirse a Whatsapp

En medio de la ejecución del Plan de Eficiencia, promovido por el Gobierno, en el que se establece el despido de 5 000 funcionarios, el ministro de Salud, Jimmy Martin dijo que 168 trabajadores de la salud han sido separados de sus cargos.

Martin reveló en una entrevista en el medio Primera Plana, este jueves 28 de agosto de 2025, que 168 personas del área de la salud han sido despedidas. Aunque el Gobierno insistió en que en el Plan no constaban funcionarios de áreas de salud, educación y seguridad.

Pero el Ministro de Salud agregó que los despidos fueron justificados porque los funcionarios tenían "sanciones administrativas, verbales y pecuniarias y bajas evaluaciones de desempeño".

"Se han vuelto a recontratar esas plazas, no están vacantes al día de hoy, y se van a seguir haciendo la contrataciones", añadió Martin.

De acuerdo con las declaraciones de Martin, "fueron 168 despedidos, si no me falla la memoria, entre profesionales de la salud, más allá de solo médicos y enfermeras".

Los despidos coinciden con la crisis en el sistema de salud que motivó la creación de un comité que se encargará de  la compra masiva de medicamentos e insumos médicos.

Te puede interesar