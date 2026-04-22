Investigan cohecho en la Policía: Tres detenidos por presunta compra irregular de uniformes

La Fiscalía allanó la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional.

La Fiscalía allanó la Dirección Nacional de Eduación de la Policía Nacional en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho en la compra de uniformes de cadetes policiales.

Así lo informó la Fiscalía a través de sus redes sociales la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026. La intervención fue realizada en la provincia de Pichincha y contó con la participación de personal de la Policía Judicial.

De acuerdo con las autoridades, existirían irregularidades en la adquisición de uniformes de cadetes. Durante la intervención se detuvieron a tres personas con fines investigativos.

Las autoridades decomisaron documentos y contratos como parte de la investigación.