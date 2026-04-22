Maratón de Boston: corredores ayudan a un participantes a levantarse y llegar a la meta

Corredores en la 130th edición de la Maratón de Boston, 20 de abril del 2026.

Un conmovedor momento se vivió el lunes durante la 130th edición de la Maratón de Boston, en la que dos participantes detuvieron su marcha para ayudar a uno de los corredores a llegar a la meta.

El hecho quedó registrado en videos que pronto se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se muestra a uno de los deportistas con mucha dificultad para mantenerse en pie, aunque intenta seguir su equilibrio no se lo permite; todo cambia hasta que uno de los corredores se detiene para levantarlo, enseguida aparece otro y ayuda a equilibrar su peso.

Este hecho que ocurrió a pocos metros de la meta causó varias reacciones, resaltando la solidaridad por parte de los participantes, que sin importar que su tiempo se vea afectado en la carrera se detienen para ayudar.

Según el medio BBC Mundo, el deportista que sufrió la desompensación fue identificado como: Ajay Haridasse, y los que lo ayudaron fueron Aaron Beggs y Robson De Oliveira. Ambos lo rodearon con su brazos y lo llevaron a cruzar la línea de meta.

Finalmente, la carrera se adjudicó el keniano John Korir, quien rompió un récord con un tiempo de 2h01:52, bajando en 70 segundos la marca anterior, vigente desde hacía 15 años.

En la categoría femenina, la keniana Sharon Lokedi ganó por segundo año consecutivo en Boston con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos.