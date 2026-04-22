Gobierno anuncia construcción de una nueva cárcel similar a la del Encuentro

Fotografía de los primeros presos que fueron trasladados a la cárcel de El Encuentro en Santa Elena.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 15.120 personas.

Según el Ministro, se prevé que la construcción del nuevo centro penitenciario tome entre 15 y 18 meses.

"Yo espero que sea menos, pero ese es el tiempo que se tiene previsto para la construcción de una cárcel que va a ser bastante grande", aseguró.

Ministro dice que la construcción es urgente

Reimberg aseguró que será una cárcel de cerca de 100 000 metros cuadrados y se compondrá por pabellones para grupos criminales, sistema médico y sistema que permita evitar traslados a otros centros de salud.

"Va a ser una cárcel como El Encuentro", confirmó el Ministro y destacó que la construcción del nuevo centro penitenciario es urgente.