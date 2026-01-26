31 años de la guerra del Cenepa: Cinco momentos clave del conflicto entre Ecuador y Perú

En 1995, entre los meses de enero y febrero, se produjo el conflicto del Alto Cenepa

Han pasado más de tres décadas desde que las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú se enfrentaron en un conflicto armado internacional conocido como la guerra del Cenepa.

Este enfrentamiento con Perú se desarrolló entre enero y febrero de 1995 en el Alto Cenepa, una zona selvática ubicada en el flanco oriental de la Cordillera del Cóndor.

El conflicto dejó episodios que marcaron la memoria militar y política del país. Estos son cinco momentos clave que definieron el curso de la guerra y su desenlace.

El inicio de la guerra

La confrontación comenzó el 26 de enero de 1995. Ese día, cuatro equipos de combate de Ecuador, conocidos como el Escuadrón Zafiro, ejecutaron una operación para desalojar a tropas peruanas que habían instalado un helipuerto en territorio ecuatoriano. La acción dejó tres soldados peruanos fallecidos y encendió el conflicto armado.

Frase de Sixto Durán Ballén

Un día después, el 27 de enero, el entonces presidente Sixto Durán Ballén pronunció desde el balcón del Palacio de Carondelet una frase que se convirtió en el lema de ese momento histórico: “Ni un paso atrás”.

El debut de la Fuerza Aérea

La guerra del Cenepa marcó un antes y un después para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Por primera vez, la aviación militar del país entró en combate real. El 7 de febrero de 1995, una escuadrilla de aviones A-37 bombardeó posiciones enemigas, en el primer ataque aéreo de la historia de la FAE. El 10 de febrero, un escuadrón ecuatoriano derribó tres aviones peruanos.

5 550 militares ecuatorianos participaron en la Guerra del Cenepa. Centro de Estudios Históricos del Ejército

Las cifras de bajas

Según el Centro de Estudios Históricos del Ejército fallecieron 33 militares ecuatorianos. Además, más de 100 soldados resultaron heridos, 69 de ellos con distintos grados de invalidez. En 2016 se estableció que 5 550 soldados de Ecuador participaron en la guerra.

El acuerdo de paz

Tras años de negociaciones diplomáticas, el conflicto llegó a su cierre definitivo el 26 de octubre de 1998. Ese día, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Paz, plasmado en el Acta Presidencial de Brasilia.