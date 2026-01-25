El subsecretario de Guerra de EE.UU. visita Ecuador para reforzar la frontera con Colombia

Joseph M. Humire, Secretario Ajunto de Defensa de los EEUU, se reunió con autoridades del Ecuador, John Reimberg, Gabriela Sommerfeld, Jean Carlo Loffredo.

El subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, Joseph M. Humire, se reunió este domingo 25 de enero del 2026 en Quito con autoridades del frente de Seguridad del Gobierno y con la canciller Gabriela Sommerfeld.

La cita fue en la Cancillería y participaron los ministros del Interior, Jhon Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo. El objetivo, indicó la entidad fue fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y reforzar la seguridad en la frontera norte con Colombia.

Según explicó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, Henry Delgado, estos encuentros "permiten orientar los esfuerzos principalmente hacia amenazas como el narcotráfico y buscar la forma de mejorar la seguridad en la frontera norte principalmente".

El comandante añadió que también apuntan a "definir con precisión los puntos y centros de acopio del narcotráfico, así como las rutas de salida de la droga por el Pacífico" (hacia Norteamérica y Europa), además de enfrentar otras actividades ilícitas como la minería ilegal.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, quien declinó pronunciarse sobre el estado de la guerra comercial con Colombia, se ciñó al contenido de la reunión y confirmó que se están realizando "bombardeos" contra estructuras vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

Reimberg dijo que durante el encuentro se abordaron temas de cooperación y "grandes operaciones que se vienen en conjunto para atacar a estos grupos delictivos".

Loffredo por su parte calificó la reunión de "muy fructífera" y señaló que se dialogó sobre cómo avanzar en la cooperación contra el crimen transnacional, el narcotráfico y las organizaciones terroristas.

El presidente Daniel Noboa ha estrechado las relaciones en materia de seguridad con el Gobierno de Donald Trump, al que considera un aliado esencial en la lucha contra el crimen organizado.