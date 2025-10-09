En 41 cantones se dejará de cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla de luz

El servicio de recolección de basura normalmente se cobraba en la planilla de electricidad mensualmente

El Gobierno de Daniel Noboa dispuso, este jueves 9 de octubre del 2025, que ya no se cobre la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas en 41 cantones de Ecuador.

"Esta decisión busca que las familias ecuatorianas paguen unicamente por el consumo real de electridad, evitando que se incluyan valores ajenos al servicio en sus facturas mensuales", señaló el Ejecutivo.

Los cantones que dejarán de pagar el valor de la recolección de basura son:

Babahoyo

Cumandá

General Antonio Elizalde

Milagro

Coronel Marcelino Maridueña

Naranjito

Simón Bolívar

El Triunfo

Ambato

Cevallos

Mocha

Pastaza

Patate

San Pedro de Pelileo

Santigo de Pillaro

Santa Clara

Tisaleo

Quijos

Quito

Rumiñahui

Salcedo

Biblian

Cañar

Cuenca

Girón

Gualaceo

Nabón

San Fernando

Taisha

Suscal

El Tambo

La Troncal

Playas

Portoviejo

La Condordia

El Carmen

Flavio Alfaro

Pedernales

Santo Domingo

Salinas

Santa Elena

Noticia en desarrollo