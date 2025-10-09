En 41 cantones se dejará de cobrar la tasa de recolección de basura en la planilla de luz
El Gobierno dispuso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados sean quienes definan el nuevo mecanismo de cobro de recolección.
El servicio de recolección de basura normalmente se cobraba en la planilla de electricidad mensualmente
Quito Informa
Actualizada:
09 oct 2025 - 20:50
El Gobierno de Daniel Noboa dispuso, este jueves 9 de octubre del 2025, que ya no se cobre la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas en 41 cantones de Ecuador.
"Esta decisión busca que las familias ecuatorianas paguen unicamente por el consumo real de electridad, evitando que se incluyan valores ajenos al servicio en sus facturas mensuales", señaló el Ejecutivo.
Los cantones que dejarán de pagar el valor de la recolección de basura son:
- Babahoyo
- Cumandá
- General Antonio Elizalde
- Milagro
- Coronel Marcelino Maridueña
- Naranjito
- Simón Bolívar
- El Triunfo
- Ambato
- Cevallos
- Mocha
- Pastaza
- Patate
- San Pedro de Pelileo
- Santigo de Pillaro
- Santa Clara
- Tisaleo
- Quijos
- Quito
- Rumiñahui
- Salcedo
- Biblian
- Cañar
- Cuenca
- Girón
- Gualaceo
- Nabón
- San Fernando
- Taisha
- Suscal
- El Tambo
- La Troncal
- Playas
- Portoviejo
- La Condordia
- El Carmen
- Flavio Alfaro
- Pedernales
- Santo Domingo
- Salinas
- Santa Elena
Noticia en desarrollo
