Guayaquil: Clausuran cangrejal tras denuncias de afectaciones gastrointestinales

Autoridades detectaron varias deficiencias sanitarias en un cangrejal de Guayaquil

Autoridades clausuraron un restaurante que ofertaba cangrejos en Guayaquil. El hecho sucedió en el sector de Sauces 6.

La alerta fue emitida por la ciudadanía que reportó afectaciones gastrointestinales tras comer en el lugar.

Las inspecciones realizadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) revelaron además, varias irregularidades sanitarias.

El lugar no tenía permisos de funcionamiento

"Inspeccionamos un cangrejal de Sauces 6, al norte de Guayaquil, ante continuos reportes ciudadanos de afectación gastrointestinal luego de ingerir alimentos en el lugar, lo que permitió detectar varias irregularidades sanitarias", informó la entidad.

Entre las infracciones estuvieron la falta de permiso de funcionamiento, deficiente higiene, contaminación cruzada y productos caducados.

Además se evidenció la existencia de una trampa de grasa sucia y un baño dentro del área de cocina. Las autoridades procedieron con la clausura inmediata del establecimiento.