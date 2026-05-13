Hijos de Shakira estrenan 'Contigo', un emotivo tema pop lanzado en el Día de la Madre

Sasha y Milán, hijos de Shakira y Piqué, continúan su camino en la música.

Sasha y Milán Piqué Mebarak estrenaron una nueva canción. El tema 'Contigo' fue lanzado el Día de la Madre, el 10 de mayo de 2026.

El sencillo de los hijos de Shakira junto a la cantante infantil Mila V ha sido identificado por los fans de la barranquillera como un homenaje a su maternidad.

La canción es un pop divertido y fresco con un mensaje de amor especial.

Las tiernas voces de Sasha y Milán se unen una vez más para cantar, como parte de su incipiente carrera musical.

"Te mostraré que algún día lo viviré contigo, ser como tú y hacer mi camino, sueñas tan alto y quiero estar ahí siguiendo tu voz que es como mi abrigo", dice el alegre tema.

'La Loba' no anunció el lanzamiento de la canción en sus redes sociales.

'Contigo' es el segundo tema de los hermanos Piqué, luego de que un año atrás lanzaran el sencillo 'The One' bajo el formato del programa Next Generation of Artist.