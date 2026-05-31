Los colombianos empiezan a votar para elegir presidente en medio de una ola violenta

Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década

Las urnas estarán abiertas desde las 13H00 GMT hasta 21H00 GMT para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro (2022-2026), que por ley no puede aspirar a la reelección.

Las urnas abrieron desde las 08:00 de la mañana hora local y permanecerán habilitadas hasta las 16:00, mientras millones de ciudadanos deciden si Colombia mantiene el rumbo político de izquierda iniciado en 2022 o gira nuevamente hacia sectores conservadores y de derecha.