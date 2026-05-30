Hallan cuerpo de joven Alexánder Avendaño en embalse Guatapé - Colombia 2026

Luego de más de 120 horas continuas de búsqueda, el día de ayer en horas de la noche fue ubicado el cuerpo sin vida de la persona desaparecida en el embalse Peñol – Guatapé.

Las autoridades colombianas y organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexánder Avendaño Varela, un joven de 22 años que permanecía desaparecido desde el pasado 24 de mayo en el embalse Peñol-Guatapé, en Antioquia, Colombia.

El rescate ocurrió luego de más de cinco días de intensas labores de búsqueda en el sector conocido como El Marial, una zona de difícil acceso y con profundidades de hasta 50 metros, según reportaron medios colombianos como Blu Radio y Telemedellín.

De acuerdo con los reportes de Blu Radio Colombia, el joven desapareció mientras compartía en un planchón turístico junto a otras personas dentro del embalse, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Inicialmente, el caso fue tratado como una posible caída accidental al agua. Sin embargo, nuevos videos difundidos en redes sociales y retomados por medios colombianos como El Heraldo, MiOriente e Infobae Colombia modificaron el enfoque de las investigaciones.

Videos muestran presuntas agresiones antes de caer al agua

Las grabaciones muestran a Alexánder Avendaño en medio de una aparente pelea y bajo intimidaciones de varias personas mientras se encontraba en la embarcación.

Según informó El Heraldo de Colombia, en algunos fragmentos se escuchan frases amenazantes e incluso gritos de “ahóguenlo”, mientras el joven intentaba escapar de la situación.

Por su parte, el portal MiOriente reportó que en los videos se observan empujones, golpes y momentos de tensión antes de que el joven terminara lanzándose al embalse.

Infobae Colombia señaló además que familiares y usuarios en redes sociales cuestionaron que ninguna de las personas presentes haya logrado auxiliar al joven a tiempo, pese a que presuntamente no sabía nadar.

Fiscalía investiga posibles responsabilidades

Tras la aparición de los videos, las autoridades colombianas iniciaron una nueva línea de investigación para determinar si existió participación de terceros, omisión de auxilio o posibles responsabilidades penales.

Blu Radio reportó que la Fiscalía y organismos judiciales ya recopilan testimonios, grabaciones y pericias forenses para esclarecer qué ocurrió durante los minutos previos a la muerte del joven.

El caso ha generado conmoción en Colombia y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en actividades turísticas dentro del embalse de Guatapé y el comportamiento de grupos de visitantes en embarcaciones recreativas.