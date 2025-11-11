60 empresas ofrecerán 600 plazas de trabajo en nueva feria de empleo en Cuenca

Empresas privadas ofrecen puestos de empleo durante la feria de emplea en Cuenca.

Una nueva edición de la Feria del Nuevo Empleo se desarrollará el miércoles 12 de noviembre del 2025 en Cuenca, informó el Ministerio de Trabajo este martes 11.

En la cita participarán más de 60 empresas que ofertan alrededor de 600 plazas de empleo. El encuentro se desarrollará en el Salón Yanuncay, en el Centro de Convenciones Mall del Río en la avenida Felipe II y Autopista. La cita es de 09:00 a 14:00.

Los interesados pueden asistir de forma gratuita y presentar sus postulaciones en los stands de las empresas y participar en los procesos de selección.

Entre las empresas participantes están: Mall del Río, Etafashion, Banco del Austro, Indurama, Corporación Proauto, McDonald’s, Grupo KFC, Universidad del Azuay, Coral, Marcimex, Jaher, Eljuri Store, entre otras.

Los cargos que se buscan son Administrativos, legales y afines, Industria, producción comerciales, mecánica automotriz, videográfos, informáticos, arquitectura, diseño, entre otros.