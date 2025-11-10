Italia ofrece 255 empleos a ecuatorianos para migración circular; ¿cómo aplicar?

Se han formalizado 255 vacantes laborales para ecuatorianos en salud y mecánica industrial en empresas italianas.

Italia ha formalizado 255 oportunidades laborales para ecuatorianos de sectores de la salud y la mecánica industrial, en el marco del primer programa de migración circular entre ambas naciones.

Así lo confirmó, este lunes 10 de noviembre del 2025, la canciller Gabriela Sommerfeld, durante el lanzamiento del primer programa de migración circular con Italia, que se suma al que tiene con España.

Este programa permite optar a empleos que se ofrecen en el país europeo, a fin de propiciar una migración «transparente y ordenada».

2 000 vacantes para trabajar en el sector público y privado

Sommerfeld calificó como un «hito en la historia» de la política exterior el evento en el que se incluyó oficialmente a Ecuador en el decreto italiano Flussi 2026-2028 sobre flujos migratorios.

El programa de migración circular permite «migrar de forma segura», con la posibilidad de regresar en un año, o de buscar una residencia permanente, indicó Sommerfeld.

Añadió que, al haber sido incluido su país en el decreto Flussi, los ecuatorianos pueden aspirar a las vacantes que ofrezcan las empresas italianas de todos los sectores si cumplen con el perfil requerido y aprenden italiano con el apoyo de la Embajada.

El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Rivoli, comentó que su país emite cada tres años el decreto Flussi. Señaló que hay una docena de países prioritarios, entre ellos Ecuador, el primer latinoamericano incluido.

Las 255 vacantes laborales para ecuatorianos en los sectores de salud e industrial se encuentran en proceso de selección.

Los interesados pueden postular de manera directa y gratuita ingresando al portal 'Encuentra Empleo' del Ministerio del Trabajo.