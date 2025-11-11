¿Qué es la migración circular y a qué programas se puede aplicar desde Ecuador?

Como parte del programa de migración circulación los ecuatorianos pueden trabajar de manera legal en otros países.

Ecuador mantiene acuerdos para procesos de migración circular. Esta alternativa permite a los ecuatorianos viajar y trabajar de manera legal en otros países.

De acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, la migración circular es una oportunidad de empleo formal y temporal en el exterior. Los procesos para acceder a estas plazas son ordenados y legales.

Asimismo, el gobierno añade que este proceso promueve "una migración ordenada y segura" con países que requieren mano de obra.

Una de las condiciones de la migración circular es que los beneficiarios deben retornar a Ecuador una vez concluido su contrato laboral.

¿Cómo postular?

La postulación al programa de migración circular es completamente gratis y se puede realizar en cualquier ciudad del país.

Los interesados pueden acercarse a los puntos a los 24 puntos del Servicio Público de Empleo para hacer el trámite de manera presencial.

También se puede realizar en línea a través de la plataforma de búsqueda de empleo de Ecuador. En la sección 'Migración Circular' está la información disponible.

Para postular debe ingresar con usuario y contraseña o crear uno. Allí se desplegarán las ofertas para aplicar virtualmente.

Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, el programa de migración circular en 2024, permitió que 432 ecuatorianos accedieran a empleos temporales en el extranjero, triplicando la cifra del año 2023.

Solo en el primer semeste de 2025 se beneficiaron 274 personas.

Ofertas de empleo

Italia ofreció a Ecuador 255 vacantes en las áreas de salud y mecánica industrial, según informó la canciller Gabriela Sommerfeld el 10 de noviembre de 2025.

El gobierno italiano incluyó a Ecuador en el decreto Flussi 2026 - 2028 sobre flujos migratorios.

Ecuador tmabién cuenta con un acuerdo con España para que ecuatorianos accedan a ofertas laborales. 124 personas se sumaron a mediados del año y viajaron a trabajar en granjas agrícolas.

El acuerdo con España está vigente desde 2024. Ese mismo año se pactó con Israel la oportunidad de que ecuatorianos viajen a trabajar en ese país en el sector agrícola.