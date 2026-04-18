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Ecuador

Bus pierde pista y colisiona con camioneta en La Troncal

Un bus perdió pista y chocó con una camioneta en La Troncal la mañana de este sábado.

Siniestro de tránsito en La Troncal este sábado 18

ECU 911

Autor

Tamara López

Actualizada:

18 abr 2026 - 13:46

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Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado en el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, según reportes del ECU 911

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 en la parroquia Manuel J. Calle, en las cercanías de una gasolinera.

Cómo ocurrió el accidente  

De acuerdo con la información preliminar, un bus de pasajeros perdió pista en la vía. 

Tras el incidente, el vehículo impactó contra una camioneta que circulaba por el sector.

Atención de la emergencia  

Equipos de respuesta acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar la situación. 

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el número de personas afectadas ni las causas del siniestro.

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