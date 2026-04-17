Agreden a agentes municipales en la Bahía de Guayaquil

Varias personas agreden a agentes de control municipal durante un operativo en la Bahía de Guayaquil, este 17 de abril de 2026.

Una nueva agresión contra agentes de control municipal se registra en Guayaquil. Esta vez, ocurrió en el sector de la Bahía, este 17 de abril de 2026.

Según confirmó el Municipio, durante un operativo del uso del espacio público en la calle Chimborazo, centro de la ciudad, agentes de control municipal fueron agredidos por ciudadanos, algunos extranjeros.

Los agresores lanzaron objetos contundentes y atentaron físicamente contra su integridad. En las imágenes se observa a uno de los agentes sobre la calzada.

Estos hechos se registraron luego de que los agentes retiraran productos a una persona que incumplía las ordenanzas municipales.

El Cabildo trabaja en identificar a los agresores, mediante el sistema de videovigilancia de Segura EP, para ponerlos a órdenes de la justicia.