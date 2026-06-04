La camiseta 10 de Ecuador en los Mundiales: de Álex Aguinaga a la responsabilidad de Kendry Páez

El dorsal número 10 de la Selección de Ecuador en las Copas del Mundo no es solo un pedazo de tela; es una insignia cargada de historia, presión y talento que ha pasado por los botines de los futbolistas más influyentes del país. El tema vuelve a debate con los dorsales entregados a los seleccionados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el histórico debut de la Tri en Corea-Japón 2002, portar este número ha significado asumir el rol de conductor y referente de las ilusiones de todo un pueblo futbolero y que ahora abrió debates extensos.

A lo largo de las participaciones mundialistas, cinco nombres propios han tenido el privilegio y la enorme responsabilidad de defender esta mítica camiseta en la máxima cita del balompié.

La historia de este dorsal comenzó con el legendario Álex Aguinaga, quien capitaneó y lideró el juego de la Tri en las canchas asiáticas en 2002. Cuatro años más tarde, en Alemania 2006, la responsabilidad recayó en Jaime Iván Kaviedes, quien inmortalizó el número con su célebre festejo con la máscara de Spider-Man en la histórica clasificación a octavos de final.

Para Brasil 2014, la capitanía y la madurez de Walter Ayoví se adueñaron de la 10 desde la banda izquierda, mientras que en Qatar 2022, la velocidad de Romario Ibarra fue la encargada de lucir el emblemático dígito en el regreso del combinado nacional a la vitrina grande.

Álex Aguinaga — Corea-Japón 2002

El "Güero" fue el encargado de estrenar este dorsal en la primera cita mundialista de Ecuador. Capitán, referente histórico y el cerebro de la selección dirigida por el 'Bolillo' Gómez. Disputó los tres partidos de la fase de grupos (frente a I talia, México y Croacia ) liderando a una generación que rompió la historia del fútbol nacional.

) liderando a una generación que rompió la historia del fútbol nacional. Jaime Iván Kaviedes — Alemania 2006

Para el Mundial más exitoso de la Tricolor en su historia, el "Nine" heredó la camiseta número 10. Kaviedes fue pieza clave en el equipo de Luis Fernando Suárez que alcanzó los octavos de final. Dejó para el recuerdo eterno su gol ante Costa Rica (3-0) y la emotiva celebración con la máscara de Spider-Man en honor a Otilino Tenori

Kaviedes fue pieza clave en el equipo de Luis Fernando Suárez que alcanzó los octavos de final. Dejó para el recuerdo eterno su gol ante Costa Rica (3-0) y la emotiva celebración con la máscara de Spider-Man en honor a Otilino Tenori Walter Ayoví — Brasil 2014

En la cita de 2014, el mítico lateral y mediocampista zurdo llevó la 10 en su espalda. Ayoví aportó toda su experiencia, jerarquía y liderazgo en la cancha en los duelos del Grupo E ante Suiza, Honduras y Francia.

Romario Ibarra — Qatar 2022

Bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, Romario Ibarra fue el encargado de portar este dorsal en el regreso de Ecuador a las citas mundialistas. Tuvo participación activa en el extremo izquierdo del ataque tricolor, especialmente en el histórico partido inaugural donde Ecuador venció 2-0 al anfitrión Qatar.

Ahora, las páginas de la historia suman un capítulo dorado con la confirmación de Kendry Páez como el heredero absoluto de la número 10 para la Copa del Mundo 2026. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, la joven joya del fútbol ecuatoriano asume el reto más exigente de su meteórica carrera a los 19 años.

Con esto, Páez destroza los registros de precocidad en el balompié local, convirtiéndose en el jugador ecuatoriano más joven de todos los tiempos en portar la camiseta que alguna vez perteneció a los grandes cerebros de la Tricolor.

El recorrido de este dorsal demuestra una evolución táctica fascinante en el fútbol ecuatoriano, mutando desde el enganche clásico de Aguinaga y la genialidad en ataque de Kaviedes, hasta la polivalencia de Ayoví, el vértigo de Ibarra y, finalmente, la visión moderna de Páez.

La mesa está servida y los ojos del planeta fútbol se posarán sobre el nuevo conductor de la Tri, quien buscará guiar a esta talentosa generación a superar sus propios límites históricos en el torneo más importante del planeta.