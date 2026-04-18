Accidente en vía Papallacta-Pifo deja un muerto y dos heridos

Las autoridades informaron que la vía se encuentra habilitada.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado en la vía Papallacta–Pifo, a la altura del sector Pifo, según informó el ECU 911.

La alerta ingresó a las 06:27, lo que permitió coordinar la atención inmediata con unidades de primera respuesta.

Víctimas y atención

En el lugar, el Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que el accidente involucró a un camión.

Producto del impacto, una persona falleció y otras dos resultaron heridas, quienes recibieron atención en el sitio y fueron trasladadas a casas de salud.

Daños y estado de la vía

La Policía Nacional solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica para evaluar daños en postes de alumbrado público.

Las autoridades informaron que la vía se encuentra habilitada, mientras continúan las labores de control y levantamiento de información sobre las causas del siniestro.

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