Accidente en vía Papallacta-Pifo deja un muerto y dos heridos
Un siniestro de tránsito en la vía Papallacta–Pifo dejó un fallecido y dos heridos.
Las autoridades informaron que la vía se encuentra habilitada.
Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos
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Actualizada:
18 abr 2026 - 13:16
Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado en la vía Papallacta–Pifo, a la altura del sector Pifo, según informó el ECU 911.
La alerta ingresó a las 06:27, lo que permitió coordinar la atención inmediata con unidades de primera respuesta.
Víctimas y atención
En el lugar, el Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que el accidente involucró a un camión.
Producto del impacto, una persona falleció y otras dos resultaron heridas, quienes recibieron atención en el sitio y fueron trasladadas a casas de salud.
Daños y estado de la vía
La Policía Nacional solicitó la intervención de la Empresa Eléctrica para evaluar daños en postes de alumbrado público.
Las autoridades informaron que la vía se encuentra habilitada, mientras continúan las labores de control y levantamiento de información sobre las causas del siniestro.
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