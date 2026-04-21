Alerta por emisión de ceniza en El Reventador; nubes alcanzan 2 kilómetros de altura

Las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 registraron caída de ceniza y emisión de material piroclástico del volcán El Reventador la mañana de este martes 21 de abril de 2026.

Según el monitoreo del Instituto Geofísico, las imágenes satelitales muestran emisiones de gases y ceniza con alturas entre 700 y 1 700 metros sobre el nivel del mar en direcciones sureste, este, noreste y este-noreste.

Además, la Agencia Washington VAAC publicó tres reportes de nubes de ceniza con alturas que alcanzaron 2 000 metros sobre el nivel del mar en direcciones sureste, este y este-noreste.

El Reventador activo

El Reventador está ubicado a unos 90 kilómetros al este de Quito y es considerado uno de los volcanes más activos del país. De hecho, forma parte de una cadena volcánica junto al Sumaco, Pan de Azúcar y los Conos de Puyo.

Este volcán ha tenido erupciones durante siglos, aunque su ubicación aislada ha dificultado documentar toda su historia. Sin embargo, expertos estiman que ha tenido al menos 16 erupciones desde el año 1541.

¿Riesgos para la población?

Una de las razones por las que este volcán no suele representar un peligro mayor es su ubicación. El cráter está dentro de una especie de depresión natural que contiene gran parte de las explosiones y flujos de lava.

Además, se encuentra en una zona poco habitada, lo que reduce el riesgo directo para la población. Aun así, no se recomienda acercarse al volcán debido al peligro que representa su actividad.