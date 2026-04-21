Sismo se registró en Bolívar la madrugada de este martes 21 de abril

Un sismo se registró la mañana de este martes en la provincia de Bolívar, en la Sierra Centro.

Un sismo de 2.8 de magnitud en escala de Richter se registró la madrugada de este martes 21 de abril del 2026 en la provincia de Bolívar, en el centro del país.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro fue a 6.3 kilómetros del cantón Echeandía.

El evento ocurrió a las 04:16 y tuvo una profundidad de 99 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.