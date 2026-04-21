Sismo en la Costa de Ecuador: Instituto Geofísico reporta temblor cerca de Machala

Un temblor sacudió la Costa ecuatoriana este martes 21 de abril de 2026.

Un nuevo temblor sacudió la Costa ecuatoriana la mañana de este martes 21 de abril de 2026. El Instituto Geofísico reportó el movimiento a las 11:20.

El sismo alcanzó una magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 34 kilómetros.

De acuerdo con el Geofísico, el temblor ocurrió a 38.67 kilómetros de Machala, en la provincia de El Oro. Pero las autoridades no reportaron daños o personas afectadas.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.