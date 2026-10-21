Aguacero inunda calles de Babahoyo: personas caminan con el agua hasta la cintura

Imágenes del ECU 911 muestran avenidas cubiertas de agua y dificultades para movilizarse.

Un torrencial aguacero en Babahoyo, provincia de Los Ríos, provocó inundaciones en varias calles y avenidas durante la tarde de este miércoles 21 de octubre de 2026.

Las imágenes difundidas por el sistema de videovigilancia del ECU 911 muestran acumulación de agua que complicó el tránsito de vehículos y peatones.

Lluvia inunda avenidas principales de Babahoyo

En videos registrados a las 15:55, las avenidas 25 de Junio, 27 de Mayo y Juan Agnoletto aparecen cubiertas de agua.

En algunos puntos, las personas intentaban caminar con el nivel del agua a la altura de la cintura, lo que dificultó sus desplazamientos.

#LosRíos A través de la #VideoVigilanciaECU911 se visualizan calles anegadas por lluvia 🌧️ en Babahoyo. Se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito. https://t.co/nfKnbq5bSN — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 21, 2026

Ante las condiciones de las vías, se recomendó a los conductores circular con precaución para evitar siniestros de tránsito.

Las imágenes evidencian las dificultades de movilidad en distintos sectores de la ciudad durante el aguacero.Inamhi mantiene alerta por lluvias y tormentas

Antes de las 15:00, el monitoreo meteorológico reportó una tormenta a unos ocho kilómetros al este de Salitre y aproximadamente a 24 kilómetros del centro de Babahoyo.

Aunque la actividad eléctrica mostraba señales de debilitamiento, también se identificaron otras dos tormentas a menos de 60 kilómetros.

El Inamhi mantiene vigente hasta el 22 de octubre una alerta por lluvias intensas y tormentas en provincias del Litoral.