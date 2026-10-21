Lluvias y chubascos en la tarde: así estará el clima en Quito y Pichincha este 21 de octubre

INAMHI prevé tarde de lluvias y chubascos en Quito este miércoles 21 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de Pichincha, válido para este miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026.

Se prevé un escenario variado que iría desde cielos parcialmente nublados durante la mañana hasta presencia de lluvias y chubascos en horas de la tarde.

Pronóstico para Quito

En el Distrito Metropolitano de Quito, las condiciones meteorológicas variarán conforme avance la jornada:

Mañana: Cielo ocasional a parcial nublado.

Cielo ocasional a parcial nublado. Tarde: Cielo nublado con presencia de lluvias y chubascos en distintos sectores de la capital.

Cielo nublado con presencia de en distintos sectores de la capital. Noche: Cielo nublado con claros e llovizna aislado.

Cielo nublado con claros e llovizna aislado. Madrugada del 22 de octubre: Cielo parcialmente nublado.

Temperaturas en la capital

La temperatura máxima oscilará entre los 19 °C y 22 °C durante el día, mientras que la mínima caerá a un rango de entre 8 °C y 12 °C por la noche y madrugada.

Radiación UV

El índice de radiación ultravioleta en la capital se mantendrá en nivel Alto.

Condiciones meteorológicas en Pichincha

Las temperaturas máximas y mínimas variarán sensiblemente según la geografía de la provincia.

Noroccidente (Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos)

Se registrarán las temperaturas más altas de la provincia, con máximas de 28 °C a 30 °C en el día y mínimas de 22 °C a 24 °C durante la noche. También se prevén lluvias y chubascos por la tarde.

Zona Sur (Mejía)

Clima más frío con máximas entre 17 °C y 19 °C y temperaturas mínimas que descenderán entre 6 °C y 8 °C.

Valles y zonas aledañas (Rumiñahui, Pedro Moncayo, Cayambe):

Máximas entre 19 °C y 23 °C y mínimas nocturnas de 8 °C a 12 °C.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía salir con paraguas o impermeable para la tarde, así como usar protección solar durante las primeras horas del día.