El Alcalde de Cuenca planteó una reunión con el presidente Daniel Noboa y ministros en Azuay

El alcalde de Cuenca y el presidente Daniel Noboa en una reunión del año pasado.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se pronunció este lunes 17 de noviembre del 2025 luego de los resultados del referéndum y consulta popular. Planteó una reunión entre los representantes de los distintos niveles del Estado y las autoridades locales para definir un trabajo en conjunto.

"Pido a él (Daniel Noboa), a los ministros, a que vengan a Cuenca, o trasladarme a donde sea. Necesitamos seguir hablando de Quimsacocha, del agua, de la concesión minera… Queremos hablar sobre la seguridad, a ver cómo les ayudamos, porque aquí no quieren colaborar", manifestó el Burgomaestre.

El funcionario también citó otros temas pendientes por resolver y que están en agenda con el Gobierno. Habló sobre obras como al acceso sur, el mantenimiento de la autopista Cuenca-Azogues, tasa de recolección de basura, entre otros.

Otro de los alcaldes que se pronunció fue Pabel Muñoz, alcalde de Quito. El, en cambio, dijo que los resultados vistos en la convocatoria del presidente es una "victoria ciudadana" y que si hay "cosas en común2, se debe iniciar con un nuevo y amplio proceso de unidad.

Por su lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez dijo que, el No, se debió a una "falta de planificación y a la duda continua". Desde el Gobierno no ha existido un pronunciamiento oficial.