Múltiples reacciones tras victoria del 'No' en la consulta popular y referéndum 2025

El 'No' se impuso en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum.

El 'No' triunfó en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum convocada para las votaciones del domingo 16 de noviembre de 2025.

Es la primera derrota en las urnas para el presidente Daniel Noboa, quien buscaba convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Una vez marcada la tendencia, anunciada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la noche del domingo, Noboa aceptó los resultados.

Con un escueto mensaje en redes sociales, el Primer Mandatario aceptó la derrota en las urnas y añadió que "cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente".

"Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", escribió. Mientras que su aparición en un evento organizado en Olón, Santa Elena, fue cancelada.

En ese lugar sí se presentaron los asambleístas Niels Olsen y Valentina Centeno. Brevemente ante la prensa aceptaron los resultados e insistieron en que el gobierno continuará trabajando.

"Mañana seguimos con más fuerza, voluntad y responsabilidad, trabajando junto a ustedes. Sabemos que aún queda mucho por hacer, y ahí vamos a estar", escribió la noche del domingo Olsen, presidente de la Asamblea Nacional.

Diana Jácome, legisladora de la bancada oficialista, compartió el mensaje de Noboa y ratificó su respaldo al Presidente y "al país que se ha pronunciado".

'El país le dijo 'No''

El alcalde guayaquileño, Aquiles Álvarez, escribió en sus redes sociales un mensaje contra el gobierno tras la difusión de los resultados favorables para el 'No' en las cuatro preguntas.

"El país le dijo NO a la falta de planificación y a la duda continua, al cálculo político, a las continuas narrativas vacías, pero también le dice al gobierno que se enfoque en trabajar y en solucionar los problemas de los ecuatorianos", escribió Álvarez.

El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, también se refirió al resultado de la consulta popular y referéndum y añadió que se trata de una "una victoria ciudadana: vi a miles de personas, voces nuevas, colectivos y organizaciones sociales activas por el NO. Si tenemos cosas en común, debemos iniciar un nuevo y amplio proceso de unidad".

Desde Cuenca, el alcalde Cristian Zamora, también se pronunció con un corto mensaje. "El pueblo se ha pronunciado y es momento, sobre todo para el gobierno, para escuchar verdaderamente", escribió.

El movimiento indígena del Ecuador también se pronunció. En redes sociales la Conaie celebró el triunfo del 'No'.

"Hoy vivimos un momento histórico. El 'No' ganó en las cuatro preguntas y ese resultado refleja la fuerza del pueblo ecuatoriano", dijo Marlon Vargas, presidente de la Conaie.