Alcaldesa de La Troncal, Miriam Castro, acudirá al TCE, tras ser removida por Concejo Cantonal

Una sesión de Concejo de La Troncal y dirigida por la Alcaldesa destituida.

El Concejo Cantonal de La Troncal, en Cañar, removió a Miriam Castro como Alcaldesa el miércoles 30 de octubre. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria donde se argumentó que Castro incurrió en el literal C, del artículo 333 del Código Orgánica de Organización Territorial (Cootad).

Después de un largo y acalorado debate, el concejal Kaliman Pacheco fue quien presentó la moción de remoción. Esta fue apoyada por los ediles Ángela Arias, Patricia Victor (alterna de Byron Aviléz), Mishel Navas y María Lima. Con cinco de siete votos se decidió remover a Castro.

Las dos últimas concejales llegaron al Municipio por la Revolución Ciudadana, al igual que Miriam Castro. Los ediles Lourdes Bravo y Marcos Parra cuestionaron el proceso de remoción, pues el ciudadano que presentó la denuncia contra la Alcaldesa por supuestas irregularidades, no acudió para explicar sus motivos.

Sin embargo, los ediles analizaron el articulado del Cootad en el que se basaron para tomar la decisión, en el literal C del artículo 333, dice textual que por: “Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en esta norma, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada”.

El asambleísta por Cañar, Blasco Luna, rechazó lo ocurrido en la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal y lo calificó como antidemocrático. “Con complicidad de concejales que llegaron con el apoyo de la Revolución Ciudadana, que hoy traicionan a Miriam Castro, elegida democráticamente como alcaldesa”, escribió en su cuenta de X.

La Alcaldesa destituida anunció que llevará el caso al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que deberá dictaminar si se cumplió con el debido proceso o se reintegra a su cargo. Ahora se tendrá que esperar un pronunciamiento del TCE.