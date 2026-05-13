Caso 'Goleada': Fiscalía pide cambiar el delito de delincuencia organizada a lavado de activos

Instalación de la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada' en el Complejo Judicial Norte de Quito, este 13 de mayo de 2026.

Hay novedades en el caso 'Goleada'. Luego de casi seis horas de audiencia, la Fiscalía General del Estado pidió cambiar el delito de delincuencia organizada a lavado de activos.

La audiencia de reformulación de cargos se instaló a las 09H30 de este 13 de mayo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Allí, el fiscal Dennis Villavicencio presentó pruebas que sustentan su solicitud contra los 12 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Además, solicitó prisión preventiva para Aquiles y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez. Los dos últimos recuperaron su libertad el 2 de abril, tras el cambio de medidas que resolvió un Tribunal penal de Pichincha.

En la misma diligencia, la Fiscalía busca vincular a cinco personas más, entre ellas Fiorella Ycaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre respectivamente de Aquiles Alvarez, y a nueve empresas.

Entre las empresas en la mira está la compañía del Petróleo y sus Derivados, Copedesa S.A., también relacionada con el caso 'Triple A'.

En esta causa se indaga un entramado empresarial, presuntamente creado con el fin de vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional, sin levantar alertas en las instituciones de control.