Daniel Noboa recibe reconocimiento internacional del CHLI en Estados Unidos

El presidente Daniel Noboa durante la ceremonia del CHLI, en Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió el premio “CHLI 2026 Founders International Award” durante la Gala y Liderazgo Anual del Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI), realizada en Estados Unidos.

El reconocimiento fue entregado este miércoles 13 de mayo de 2026 durante la visita del Primer Mandatario a Washington. La gala es uno de los eventos más importantes organizados por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de Estados Unidos.

El espacio reúne a líderes políticos, empresariales y representantes de la comunidad hispana.

¿Por qué fue reconocido Daniel Noboa?

Según la Cancillería de Ecuador, el galardón reconoce a líderes internacionales que impulsan el desarrollo de la comunidad hispana, fortalecen el comercio con Estados Unidos y promueven acciones relacionadas con seguridad ciudadana, economía y generación de oportunidades.

El CHLI destacó la visión y liderazgo del mandatario ecuatoriano, así como las decisiones adoptadas durante su gestión. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, también participó en la gala.

¿Qué es el CHLI?

El Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) es una organización estadounidense enfocada en programas de liderazgo, formación y desarrollo de políticas públicas dirigidas a la comunidad hispana.

La entidad mantiene vínculos con representantes políticos, empresarios y líderes internacionales, además de promover iniciativas relacionadas con economía, gobernabilidad y cooperación regional.