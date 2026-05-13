Se difunden impactantes imágenes de anciano arrastrado por un tren en Madrid

Las brutales imágenes de Salvador, el anciano que fue arrastrado por un Cercanías en Pozuelo

La muerte de Salvador, un hombre de 85 años que falleció tras quedar atrapado en un tren de Cercanías en Madrid, vuelve a generar conmoción luego de que se difundieran imágenes del momento del accidente ocurrido en la estación de Pozuelo de Alarcón.

El hecho se registró en julio de 2022, cuando el adulto mayor quedó atrapado entre las puertas del tren y fue arrastrado varios metros mientras la unidad continuaba en movimiento.

La familia denuncia retrasos judiciales

Casi dos años después del accidente, los familiares del anciano denunciaron públicamente que el proceso judicial continúa estancado.

Según su representación legal, la difusión del video busca visibilizar lo que consideran fallas en los sistemas de seguridad ferroviaria y reclamar responsabilidades por lo ocurrido.

Renfe sostiene otra versión

Renfe señaló que el hombre habría intentado subir al vagón cuando las puertas ya estaban cerrándose, calificando su conducta como “temeraria”.

Sin embargo, abogados de la familia aseguran que informes técnicos e investigaciones de ingeniería contradicen esa versión y apuntan a posibles deficiencias en los mecanismos de seguridad del tren.

El caso ha reabierto el debate en España sobre los protocolos de seguridad en estaciones y trenes de Cercanías, especialmente en situaciones que involucran adultos mayores y pasajeros vulnerables.