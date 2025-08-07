Inocar alerta aguaje del 8 al 11 de agosto del 2025; condiciones del oleaje en las costas de Ecuador

Inocar alertó que del 9 al 11, durante la fase de aguaje, se espera un estado de mar agitado.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que se prevé el arribo de un oleaje proveniente del suroeste del Pacífico en la costa continental e insular del Ecuador.

El organismo señaló que para el viernes 8 de agosto se prevé un estado de mar moderado. Sin embargo, entre el 9 y 11 de agosto el país se encontrará en un estado de aguaje, por lo que se espera un estado de mar agitado.

Inocar recordó que en un estado moderado, el nivel de amenaza en el mar es medio por la presencia de oleaje mayor a lo normal.

En un nivel agitado el nivel de amenaza es alto por la presencia de olas medias y altas con mayor energía, ascenso del nivel del mar posiblemente por aguaje o periodos altos. Además, existe posible presencia de corrientes de resaca en zona de rompientes.

Recomendaciones

Mientras persistan estas condiciones, se recomienda tomar precauciones debido a que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Por estas condiciones el Inocar recomendó a la ciudadanía y los navegantes mantenerse informados por canales oficiales.