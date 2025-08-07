Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador tendrá temperaturas bajo cero desde la noche del jueves 7 de agosto del 2025

10 provincias de la Sierra y Amazonía tendrán un intenso frío en la noche y madrugada. Inamhi alerta de posibles afectaciones. 

En el sector del Cajas se reportaron bajas temperaturas este jueves 7 de agosto del 2025

En el sector del Cajas se reportaron bajas temperaturas este jueves 7 de agosto del 2025

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 ago 2025 - 12:28

Ecuador registrará un frío intenso hasta la mañana del viernes 8 de agosto del 2025. Las zonas más afectadas se ubican en la Sierra, donde se prevén temperaturas menores a 0° centígrados. 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que estas condiciones climáticas se reportarán entre la madrugada del jueves 7 y las 10:00 del viernes 8 de agosto en las zonas de media y alta montaña de la Sierra. 

Este escenario meteorológico se debe al ingreso de masas de aire más frías y algo secas provenientes del sur del continente y rezagos de un frente frío que ha avanzado por la región. Además, en el país se esperan cielos poco nubosos que favorecen a la pérdida de calor por radiación durante la noche, lo cual intensifican el descenso de temperaturas. 

El intenso frío se reportarán en los límites de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Imabura y Carchi. Mientras que en la Amazonía el intenso frío será en zonas altas de Napo, Morona Santiago y Sucumbíos. 

10 provincias tendrán temperaturas bajas desde el jueves 7 de agosto del 2025.Inamhi

La madrugada y día del jueves 7 de agosto, el Inamhi registró temperaturas de hasta -3°C en Latacunga y bajo cero en Riobamba. Mientras que en Querochaca, Rumipamba, Ambato, Izobamba, Tulcán, Tababela, Inguincho, Cuenca, Tomalón y La Argelia las temperaturas se ubicaron entre 1 a 5.5° C. 

Estas temperaturas también pueden provocar

  • Pérdidas en algunos cultivos en zonas por encima de 3 000 metros sobre nivel del mar por heladas
  • Afectación al ganado no protegido
  • Daños a las baterías de los vehículos y a los motores de diésel

Para evitar problemas de salud y afectaciones a los animales se recomienda

  • Tomar líquidos calientes para que mantenga la temperatura corporal.
  • Comer frutas y verduras ricas en vitamina C (naranja, limón, guayaba, fresas, ciruelas, pimientos o brócoli)
  • Al salir de un lugar caliente cúbrase la boca y nariz
  • Preste atención especial a niñas y niños menores de 5 años, y a personas adultas mayores.
  • Proteger al ganado y mascotas en lugares adecuador

